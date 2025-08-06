В Белом доме подтвердили, что Трамп объявит о значительных вложениях Apple в экономику США

Президент США Дональд Трамп в 16:30 по местному времени (23:30 мск) объявит о новых инвестиционных планах компании Apple в рамках экономической стратегии «Америка прежде всего». Об этом сообщили в Белом доме, пишет РИА Новости.

Помощница пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс назвала соглашение с Apple еще одной победой американской промышленности и шагом к укреплению экономической и национальной безопасности страны.

По словам анонимного представителя администрации, в ближайшие четыре года совокупный объем производственных инвестиций Apple в экономику США достигнет $600 млрд. Компания планирует перенести в Соединенные Штаты этапы производственной цепочки.

По данным Белого дома, Apple дает американцам 450 тысяч рабочих мест через тысячи подрядчиков и партнеров.

Сегодня агентство Bloomberg писало, что Трамп намерен 6 августа анонсировать новый этап партнерства с Apple, в рамках которого технологическая компания инвестирует еще $100 млрд в расширение производственной базы на территории страны.

Отмечается, что новая инвестиционная программа предусматривает существенное локализованное перераспределение цепочки поставок Apple, что позволит перевести значительную часть сборочных и производственных этапов в США. Детали программы будут озвучены в ходе официального заявления Трампа.

Ранее сообщалось, что Apple стала оказывать сильное давление на Samsung и LG из-за тарифов Трампа.