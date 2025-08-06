МАХ успешно подключился к Госуслугам через протокол OpenID Connect

МАХ и «Инфотекс» протестировали подключение мессенджера к ЕСИА

Национальный мессенджер МАХ завершил тестирование оборудования для подключения к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) через протокол OpenID Connect. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

Новый метод аутентификации позволяет безопасно передавать данные между ЕСИА и МАХ с согласия пользователя. Реализация протокола выполнена на аппаратном уровне, а поставщиком оборудования выступила компания «Инфотекс Интернет Траст».

«МАХ закупил необходимое оборудование и выполнил все требования для успешного подключения», — уточнили в компании.

Протокол OpenID Connect считается прогрессивным решением для взаимодействия с государственными сервисами. Его внедрение обеспечивает высокий уровень безопасности данных при авторизации пользователей.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что национальный мессенджер Max запустит интеграцию с порталом «Госуслуги» в ближайшие недели.

По словам депутата, закрытое тестирование функции началось два месяца назад после получения всех ведомственных разрешений. Разработчики подтвердили, что интеграция соответствует требованиям безопасности госсистем.