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МАХ успешно подключился к Госуслугам через протокол OpenID Connect

МАХ и «Инфотекс» протестировали подключение мессенджера к ЕСИА
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Национальный мессенджер МАХ завершил тестирование оборудования для подключения к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) через протокол OpenID Connect. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

Новый метод аутентификации позволяет безопасно передавать данные между ЕСИА и МАХ с согласия пользователя. Реализация протокола выполнена на аппаратном уровне, а поставщиком оборудования выступила компания «Инфотекс Интернет Траст».

«МАХ закупил необходимое оборудование и выполнил все требования для успешного подключения», — уточнили в компании.

Протокол OpenID Connect считается прогрессивным решением для взаимодействия с государственными сервисами. Его внедрение обеспечивает высокий уровень безопасности данных при авторизации пользователей.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что национальный мессенджер Max запустит интеграцию с порталом «Госуслуги» в ближайшие недели.

По словам депутата, закрытое тестирование функции началось два месяца назад после получения всех ведомственных разрешений. Разработчики подтвердили, что интеграция соответствует требованиям безопасности госсистем.

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