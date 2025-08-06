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На Западе назвали ущерб от стихийных бедствий мировой экономике

Figaro: стихийные бедствия нанесли мировой экономике $135 млрд ущерба
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Chuck Burton/AP

Стихийные бедствия нанесли мировой экономике ущерб в размере $135 млрд в первой половине 2025 года. Об этом пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на страховую компанию Swiss Re.

По информации издания, за аналогичный период 2024 года стихийные бедствия нанесли $123 млрд ущерба. Расходы страховых компаний выросли до $80 млрд за первые полгода 2025 года.

За аналогичный период 2024 года страховые компании потратили $62 млрд из-за стихии.

До этого национальное информационное агентство Румынии Аджепрес сообщало, что сильная гроза нанесла значительный ущерб историческим памятникам в «жемчужине Карпат» — румынском курортном городе Синая.

Для оценки нанесенного историческим, архитектурным и культурным памятникам ущерба министерство культуры Румынии и Национальный институт достояния направили в город группу экспертов.

9 июля сообщалось, что сильная гроза частично обесточила Великий Новгород. В районе улицы Якова Павлова загорелась подстанция. На месте происшествия работают аварийные службы.

Ранее спасатель рассказал, что нельзя делать во время грозы.

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