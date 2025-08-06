На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия ведет переговоры с африканской компанией об аренде самолетов

CH-Aviation: Россия ведет переговоры с Ethiopian Airlines об аренде самолетов
true
true
true
close
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Россия предложила Ethiopian Airlines сотрудничество в аренде самолетов с полным обслуживанием и ремонте авиатехники. Переговоры с Управлением гражданской авиации Эфиопии (ECAA) прошли 29 июля в Аддис-Абебе, сообщает CH-Aviation.

Российская делегация во главе с торговым комиссаром Ярославом Тарасюком обсудила с главой ECAA Йоханнесом Аберой аренду воздушных судов для покрытия дефицита в летний сезон, использование сертифицированного центра техобслуживания Boeing в Эфиопии, поставки российского навигационного оборудования, а также участие в расширении ремонтных мощностей.

«Если Россия заинтересована в присоединении к нашему сервисному центру Boeing — такая возможность будет предоставлена», — заявили в ECAA.

1 июля глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что полностью импортозамещенный самолет МС-21 должен подняться в воздух в августе. По словам Алиханова, на борту МС-21 будут только российские системы.

26 июня в пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что авиакомпании начнут получать самолеты МС-21 в 2026 году.

Ранее авиаэксперт объяснил, почему можно летать на 50-летних самолетах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами