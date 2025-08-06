Россия ведет переговоры с африканской компанией об аренде самолетов

CH-Aviation: Россия ведет переговоры с Ethiopian Airlines об аренде самолетов

Россия предложила Ethiopian Airlines сотрудничество в аренде самолетов с полным обслуживанием и ремонте авиатехники. Переговоры с Управлением гражданской авиации Эфиопии (ECAA) прошли 29 июля в Аддис-Абебе, сообщает CH-Aviation.

Российская делегация во главе с торговым комиссаром Ярославом Тарасюком обсудила с главой ECAA Йоханнесом Аберой аренду воздушных судов для покрытия дефицита в летний сезон, использование сертифицированного центра техобслуживания Boeing в Эфиопии, поставки российского навигационного оборудования, а также участие в расширении ремонтных мощностей.

«Если Россия заинтересована в присоединении к нашему сервисному центру Boeing — такая возможность будет предоставлена», — заявили в ECAA.

1 июля глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что полностью импортозамещенный самолет МС-21 должен подняться в воздух в августе. По словам Алиханова, на борту МС-21 будут только российские системы.

26 июня в пресс-службе госкорпорации «Ростех» сообщили, что авиакомпании начнут получать самолеты МС-21 в 2026 году.

Ранее авиаэксперт объяснил, почему можно летать на 50-летних самолетах.