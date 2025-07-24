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Авиаэксперт объяснил, почему можно летать на 50-летних самолетах

Авиаэксперт Пантелеев: у Ан-24 не было дефектов, влияющих на безопасность полета
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Авиакомпания «Ангара»/VK

При своевременном и качественном ремонте самолет может летать очень долго. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил авиаэксперт Олег Пантелеев, комментируя крушение 50-летнего Ан-24 в Амурской области.

«Решение о продлении календарного срока службы самолетов типа Ан-24 принято авиационными властями РФ на основании заключения, подготовлено ГосНИИ ГА. Именно этот отраслевой НИИ отвечает за сопровождение эксплуатации «Анов». По результатам многолетних наблюдений у Ан-24 не обнаружено производственно-конструктивных дефектов, делающих невозможной безопасную эксплуатацию таких машин. Все возможные технические проблемы, такие как появление очагов коррозии, трещин, можно своевременно обнаружить и устранить в ходе ремонта», — сказал Пантелеев.

Он отметил, что если бы были обоснованные сомнения в безопасности конструкции самолета — его бы сняли с линий раньше. Так, например, произошло с Ил-18 — полеты его в гражданской авиации запретили в начале 2000-х.

«Строго говоря, при своевременном и качественном ремонте самолет может летать очень долго. Но не бесконечно, так как раньше или позже иссякнет ремонтный фонд, то есть те или иные агрегаты или системы будет невозможно ни починить, ни взять на складе. Да и подготовка летного состава на этот тип не будет происходить вечно. Конечно, есть и экономический фактор. Обслуживание немолодого флота стоит все дороже. Расход топлива высокий, а топливо только дорожает. Раньше или позже сложится ситуация, когда летать в плюс уже не получится», — заявил Пантелеев.

24 июля Ан-24, летевший из Благовещенска в Тынду, пропал с радаров, связь с экипажем была потеряна. Как сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов, на борту воздушного судна находились 49 человек, в их числе пять детей и шесть членов экипажа.

По предварительной информации, причиной крушения Ан-24 могла стать ошибка экипажа при заходе на посадку в условиях плохой видимости.

В 2018 году Ан-24 попадал в авиапроисшествие — левой консолью крыла задел мачту освещения при рулении после посадки. Инцидент произошел в аэропорту Бодайбо в Иркутской области. На борту находились 24 человека, они не пострадали.

Ранее в России раскрыли количество Ан-24 в парках авиакомпаний страны.

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