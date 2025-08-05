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ЦБ выявил более 4 тысяч нелегальных субъектов финрынка

ЦБ выявил 4183 мошеннических и нелегальных проекта в I полугодии 2025 года
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Алексей Куденко/РИА Новости

Центральный банк (ЦБ) России по итогам первого полугодия 2025 года выявил 4183 субъекта финансового рынка с признаками нелегальной деятельности. Об этом сообщили на сайте регулятора.

«В январе — июне 2025 года Банк России выявил 4183 субъекта (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

В ЦБ добавили, что эти результаты оказались ниже результатов второго полугодия 2024 года на 24%. В частности, по информации регулятора, снизилось количество псевдоинвестиционных интернет-проектов с признаками финансовых пирамид и нелегальных форекс-дилеров, основанных на новых схемах.

В мае Банк России сообщил, что подавляющее большинство выявленных финансовых пирамид принимают взносы от вкладчиков в криптовалюте. Согласно сообщению регулятора, за первые три месяца 2025 года Банк России выявил 2 780 субъектов с признаками нелегальной деятельности — на 56% больше, чем годом ранее.

Ранее россиян предупредили о финансовых пирамидах в соцсетях.

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