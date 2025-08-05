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Украинский производитель БПЛА купил компанию по разработке ИИ для авиации

Bloomberg: производитель БПЛА Destinus покупает швейцарскую компанию Daedalean
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Ashley Chan/Global Look Press

Производитель беспилотников для Украины Destinus решил купить швейцарскую компанию Daedalean, специализирующуюся на разработке систем искусственного интеллекта (ИИ) для авиации, за 180 млн швейцарских франков ($223 млн). Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации говорится, что сделка должна завершиться в конце года за оплату наличными и акциями. Автор статьи отмечает, что новая волна инвестиций и сделок в сфере обороны произошла после того, как европейские страны пообещали увеличить военные расходы для украинской стороны.

«Значительная часть этого внимания была сосредоточена на беспилотных летательных аппаратах и беспилотных системах, которые стали критически важными в продолжающемся конфликте на Украине», — говорится в сообщении.

Основатель и генеральный директор Destinus Михаил Кокорич объяснил, что компания поможет Киеву создавать дроны без опоры на спутниковые навигационные системы на фоне достижений России в сфере радиоэлектронной борьбы.

До этого командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ с позывным «Картель» писал, что из-за роста активности российских ударных дронов на линии соприкосновения украинские военные вынуждены уйти под землю. Он отметил, что из-за расширения зоны работы российских дронов бойцы ВСУ будут вынуждены прятаться в бункере.

Ранее в США рассказали о российском «чудо-оружии», перегружающем украинскую ПВО.

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