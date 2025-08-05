Украинский производитель БПЛА купил компанию по разработке ИИ для авиации

Производитель беспилотников для Украины Destinus решил купить швейцарскую компанию Daedalean, специализирующуюся на разработке систем искусственного интеллекта (ИИ) для авиации, за 180 млн швейцарских франков ($223 млн). Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации говорится, что сделка должна завершиться в конце года за оплату наличными и акциями. Автор статьи отмечает, что новая волна инвестиций и сделок в сфере обороны произошла после того, как европейские страны пообещали увеличить военные расходы для украинской стороны.

«Значительная часть этого внимания была сосредоточена на беспилотных летательных аппаратах и беспилотных системах, которые стали критически важными в продолжающемся конфликте на Украине», — говорится в сообщении.

Основатель и генеральный директор Destinus Михаил Кокорич объяснил, что компания поможет Киеву создавать дроны без опоры на спутниковые навигационные системы на фоне достижений России в сфере радиоэлектронной борьбы.

До этого командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ с позывным «Картель» писал, что из-за роста активности российских ударных дронов на линии соприкосновения украинские военные вынуждены уйти под землю. Он отметил, что из-за расширения зоны работы российских дронов бойцы ВСУ будут вынуждены прятаться в бункере.

Ранее в США рассказали о российском «чудо-оружии», перегружающем украинскую ПВО.