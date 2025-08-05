У компании «Ашан Ритейл Россия» сменится директор

Иван Мартинович покинет пост генерального директора компании «Ашан Ритейл Россия» с 1 сентября. Фирму возглавит коммерческий директор Ася Балабай. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

«Спустя четыре с половиной года он принял решение с 1 сентября 2025 года передать полномочия своему преемнику, которым станет Ася Балабай - коммерческий директор «Ашан ритейл Россия»», — сказано в сообщении.

Уточняется, что Мартинович управлял компанией четыре года, его назначили на должность в 2021 году.

Балабай присоединилась к команде компании «Ашан ритейл Россия» в 2004 году.

В марте этого года сообщалось, что сеть гипермаркетов «Ашан» направила поставщикам требование о снижении закупочных цен, ссылаясь на укрепление рубля и давление на собственную маржинальность из-за постоянного роста цен. Как писала газета «Коммерсантъ», поставщики мотивируют рост цен замедлением поставок из-за рубежа и увеличением издержек.

Ранее «Ашан» прокомментировал ситуацию с обнаружением опасной бутилированной воды.