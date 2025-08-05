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Минфин РФ направит на продажу валюты и золота на 6,2 млрд рублей

Минфин с 7 августа по 4 сентября направит на продажу валюты и золота ₽6,2 млрд
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Минфин России в рамках бюджетного правила направит с 7 августа по 4 сентября на продажу иностранной валюты и золота на сумму 6,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Операции будут проводиться в период с 7 августа 2025 года по 4 сентября 2025 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 0,3 млрд рублей», — уточнили в ведомстве.

До этого Центробанк принял решение отменить ограничения на покупку на рынке иностранной валюты для резидентов недружественных стран, инвестирующих по новым правилам.

В Банке России уточнили, что иностранцы, которым в настоящее время открыты счета «С», также смогут инвестировать с помощью счетов «Ин», используя новые деньги.

Помимо этого брокеры и управляющие обязуются вести обособленный учет активов иностранных инвесторов, тогда как банки и учетные институты — обмениваться информацией при совершении операций по счетам «Ин».

Ранее стало известном, что Минфин работает над смягчением последствий от частичной приостановки налоговых соглашений.

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