Набиуллина сообщила, что Центробанк не ждет сюрпризов от Минфина

Набиуллина: ЦБ не будет ждать осенью сюрпризов от Минфина по бюджету

Центробанк России не ожидает сюрпризов относительно параметров бюджетной политики. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы все равно рассматриваем в комплексе влияние бюджетной политики. Мы сюрпризов никаких осенью не ждем. Во всяком случае, нам не известно о каких-то сюрпризах», — заявила глава регулятора.

Набиуллина добавила, что в ее распоряжении есть информация о том, что многие в настоящее время обеспокоены возможным снижением цен на сырье и, как следствие, недобор доходов. Однако для денежно-кредитной политики важны не просто изменения в доходах и расходах, а изменения структурного первичного дефицита, подчеркнула глава ЦБ.

Также глава регулятора напомнила о принципах Центробанка — всегда исходить из публично заявленных, объявленных параметров бюджетной политики.

Незадолго до этого сообщалось, что ЦБ продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики и снизил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18%.

В пресс-службе регулятора отметили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Ранее Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года.