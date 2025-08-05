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Российская компания снизила цены на канцтовары по предложению ФАС

ФАС: компания «Комус» снизила цены на школьный ассортимент на 20%
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Компания «Комус» уменьшила стоимость 150 товаров из школьного ассортимента по предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба ФАС.

«Цены снижены в среднем на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. <...> Зафиксированные и сниженные цены будут действовать до 30 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, в компании решили зафиксировать стоимость 250 позиций канцтоваров и 150 позиций не из школьного ассортимента на уровне 2024 года, а также на 15% понизить цены на более чем 100 «не-школьных» товаров.

Как сообщало RT, россияне в среднем намерены потратить 16 тысяч рублей на подготовку ребенка к школе. Отмечается, что у большинства родителей наибольшая доля трат приходится на покупку школьной формы. На канцтовары больше всего тратят 32% россиян, а на учебные материалы – 25%.

Ранее в Минпросвещения отреагировали на опасения из-за сокращения урока родной речи в школах.

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