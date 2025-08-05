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Рупия рекордно ослабла к доллару на фоне угроз Трампа

Индийская рупия упала до исторического минимума на фоне угроз Трампа
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Global Look Press

Официальная валюта Индии рупия рекордно ослабла к доллару на фоне угроз президента США Дональда Трампа о введении значительных пошлин из-за импорта и перепродажи российской нефти. Об этом свидетельствуют данные торгов международного рынка Форекс.

Согласно данным торгов, курс доллара США к индийской валюте 5 августа к 05:04 мск поднялся на 0,48% и достиг отметки 88,102 рупии за доллар. Отметку в 88 рупий доллар превысил впервые в истории наблюдений, а индийская валюта обновила свой исторический минимум. Предыдущий пик падения был зафиксирован 10 февраля 2024 года — 87,997 рупий за доллар.

К 12:00 мск котировки американской валюты незначительно упали и достигли 87,8 рупий.

4 августа Трамп в соцсети Truth Social предупредил Индию о значительном повышении пошлин из-за импорта и перепродажи российской нефти. Он отметил, что страна не только покупает огромные объемы нефти РФ, но и продает ее большую часть на свободном рынке с хорошей прибылью.

Ранее в Индии заявили, что пришло время «открыто выступить» против издевательств Трампа.

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