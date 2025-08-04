На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Индия находится в замешательстве после угроз Трампа из-за российской нефти

CNBC: Индия не станет рисковать отношениями с США из-за импорта российской нефти
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Власти Индии находятся в замешательстве после угроз американского президента Дональда Трампа, однако они не станут рисковать отношениями с США из-за импорта российской нефти. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на президента консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Боба Макналли.

По его словам, при администрации экс-президента Джо Байдена в международных делах применялся более «толерантный подход».

«Индии предстоит сделать сложный выбор, но вряд ли они продолжат импортировать полтора миллиона баррелей российской сырой нефти, если Дональд Трамп действительно решит поставить под угрозу все отношения из-за этого», — заявил Макналли в ходе программы «Squawk Box Asia».

Напомним, Дональд Трамп обвинил Индию в том, что, покупая российскую нефть, она фактически финансирует российские войска в конфликте с Украиной. В ответ на угрозы американского лидера премьер-министр Нарендра Моди дал понять, что продолжит закупать российскую нефть и делать все, что может принести благо для Индии. Пойдет ли Трамп на конфликт с важнейшим американским партнером — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Индия отказалась выполнять ключевое требование Трампа.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами