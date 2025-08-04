Индия находится в замешательстве после угроз Трампа из-за российской нефти

Власти Индии находятся в замешательстве после угроз американского президента Дональда Трампа, однако они не станут рисковать отношениями с США из-за импорта российской нефти. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на президента консалтинговой фирмы Rapidan Energy Group Боба Макналли.

По его словам, при администрации экс-президента Джо Байдена в международных делах применялся более «толерантный подход».

«Индии предстоит сделать сложный выбор, но вряд ли они продолжат импортировать полтора миллиона баррелей российской сырой нефти, если Дональд Трамп действительно решит поставить под угрозу все отношения из-за этого», — заявил Макналли в ходе программы «Squawk Box Asia».

Напомним, Дональд Трамп обвинил Индию в том, что, покупая российскую нефть, она фактически финансирует российские войска в конфликте с Украиной. В ответ на угрозы американского лидера премьер-министр Нарендра Моди дал понять, что продолжит закупать российскую нефть и делать все, что может принести благо для Индии. Пойдет ли Трамп на конфликт с важнейшим американским партнером — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Индия отказалась выполнять ключевое требование Трампа.