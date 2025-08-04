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В Европе отели судятся с Booking.com из-за условий сайта

NOS: более 10 тысяч отелей в Европе присоединились к иску против Booking.com
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Pascal Rossignol/Reuters

Более десяти тысяч европейских отелей присоединились к коллективному иску против сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com. Об этом сообщает нидерландская телерадиокорпорация NOS.

По словам председателя Европейской ассоциации индустрии гостеприимства Hotrec Александроса Вассиликоса, управляющие европейских отелей в течение долгого времени страдали от несправедливых условий и чрезмерных затрат. Речь идет об убытках из-за условий платформы, согласно которым отели не могли предлагать более низкие цены на других сайтах для бронирования.

«Сейчас самое время объединить усилия и потребовать возмещения», — поделился Вассиликос.

До этого газета El Pais писала, что национальная комиссия по отраслевым рынкам и конкуренции Испании может оштрафовать сервис онлайн-бронирования отелей Booking на $530 млн. Регулятор начал разбирательство в отношении сервиса из-за возможного злоупотребления положением на рынке осенью 2022 года. Тогда на Booking.com поступили жалобы от испанской ассоциации директоров отелей и гостиничной предпринимательской ассоциации Мадрида.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества с Booking при бронировании жилья за границей.

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