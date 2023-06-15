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Российских туристов предупредили о новой схеме мошенничества в Турции

Туристов предупредили о новой схеме мошенничества при покупке туров в Турцию

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Мошенники создали новую схему мошенничества для туристов, желающих забронировать жилье в Турции. Об этом проинформировала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Три российские семьи с детьми остались без забронированного заранее отдыха в Турции из-за мошенников», — поделился информацией глава Tulpar Travel Сунай Сертель.

Семьи воспользовались сервисом Booking.com. Так как они не могли оплатить номер напрямую из-за ограничений по российским банковским картам, они связались с «владельцем» квартиры по номеру, указанному на Booking.

Им предложили продолжить переписку в Telegram, где пообещали организовать размещение и трансфер в отель.

После того как жертвы перевели предоплату, «владелец» исчез, полностью перед этим удалив переписку.

Ранее в Роскачестве предупредили об активности лже-турфирм с начала сезона отпусков. Они создают сайты-клоны и фейковые профили в социальных сетях и мессенджерах, на которые ведут фишинговые ссылки в присылаемых сообщениях, а также сети виртуальных турфирм. Чтобы вызвать максимальное доверие, мошенники используют отзывы и телефоны служб поддержки реальных турагентств, что усложняет возможность выявить обман. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

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