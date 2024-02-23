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Booking столкнулась с угрозой крупного штрафа от испанского регулятора

El País: Испания намерена оштрафовать Booking на рекордные $530 млн

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Pascal Rossignol/Reuters

Национальная комиссия по отраслевым рынкам и конкуренции Испании может оштрафовать сервис онлайн-бронирования отелей Booking на $530 млн. Сумма станет рекордной для регулятора, пишет El País.

«Мы разочарованы предложенной резолюцией комиссии и совершенно не согласны с ее выводами», — отреагировали на новости в Booking.

Испания сообщит о своем решении не раньше июня. Если оно станет окончательным, компания намерена обжаловать его в суде.

Регулятор начал разбирательство в отношении Booking из-за возможного злоупотребления положением на рынке осенью 2022 года после жалоб от испанской ассоциации директоров отелей и гостиничной предпринимательской ассоциации Мадрида.

Booking.com перестал работать в России c 4 марта 2022 года. За два года российским аналогам так и не удалось занять место ушедшего сервиса.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества с Booking при бронировании жилья за границей.

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