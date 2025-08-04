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Руководство Суэцкого канала желает заключить договор о партнерстве с Россией

Глава администрации Рабиа: Суэцкий канал хочет сотрудничать с Россией
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Depositphotos

Руководство Суэцкого канала надеется заключить партнерский договор с Россией. Об этом РИА Новости рассказал глава администрации канала Усама Рабиа.

Он пояснил, что в настоящее время у России нет партнерства с Суэцким каналом, есть соглашение с экономической зоной Суэцкого канала на востоке Порт-Саида.

Рабиа уточнил, что администрация канала надеется на заключение договора о партнерстве и сотрудничестве с Россией.

Он добавил, что Суэцкий канал не политизирован и одинаково относится ко всем государствам.

До этого президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили во время телефонного разговора ход реализации крупных проектов двух стран.

Речь шла, в частности, о строительстве первой в Египте атомной электростанции «Эд-Дабаа» и создании промышленной зоны РФ в районе Суэцкого канала.

В июне во время движения на север через Суэцкий канал водолазное судно Red Zed 1 село на мель.

Ранее Путин назвал Африку надежным партнером России.

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