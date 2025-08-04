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Австралия направит $13 млн в сектор Газа на гуманитарную помощь

Австралия направит $13 млн для борьбы с гуманитарным кризисом в секторе Газа
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Tsafrir Abayov/AP

Австралия выделит $13 млн помощи сектору Газа, средства пойдут на поставки продовольствия и товаров первой необходимости. Об этом заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг, передает ТАСС.

«Австралия дополнительно направит 20 млн австралийских долларов ($13 млн) для финансирования организаций, обладающих большими возможностями для быстрой доставки продовольствия, медикаментов для временных госпиталей и другой жизненно важной поддержки для женщин и детей в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Средства будут выделены миссиям Всемирной продовольственной программы ООН, ЮНИСЕФ, Международного комитета Красного Креста и иорданского благотворительного фонда.

Канберра присоединяется к международному призыву к Израилю с требованием разрешить полное и немедленное возобновление помощи анклаву, добавила глава МИД страны.

Накануне сообщалось, что первые за пять месяцев грузовики с топливом въехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах».

Ранее Бельгия сбросила с воздуха 15 тонн гумпомощи для Газы.

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