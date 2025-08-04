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Коллекторы наращивают покупку «молодых» долгов у МФО

«Ведомости»: коллекторы скупают у МФО все больше молодых долгов заемщиков
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Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

Более половины (54%) долгов микрофинансовых организаций (МФО), проданных коллекторам в первом полугодии 2025 года, пришлось на «молодую» просрочку — задержки платежей до 180 дней. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса по взысканию задолженности ID Collect.

Общий объем таких сделок достиг 26,68 млрд руб. при суммарном рынке цессии (переуступки прав требования) в 49,4 млрд руб.

Как отметил генеральный директор ID Collect Александр Васильев, прогноз о достижении 50%-ной доли «молодых» долгов к концу 2025 года реализовался досрочно. Основной рост обеспечил сегмент просрочки 121–180 дней, удельный вес которого в сделках вырос до 52,95% против 40% в 2024 году. Одновременно сократилась доля долгов со сроком задержки свыше 540 дней — до 14 с 22% годом ранее.

Причины сдвига: высокие госпошлины снизили интерес МФО к судебному взысканию, подтолкнув к продаже долгов на ранних сроках (Павел Михмель, ПКБ), новые участники рынка, включая региональных покупателей, специализирующихся на «молодой» просрочке (Виктор Бутарь, «Джой мани»), изменение правил резервирования с осени 2024 года: ставки привязаны к полной стоимости кредита (ПСК), сделав невыгодным удержание среднесрочных займов (Сергей Туманов, Moneyman).

Средний срок просрочки (DPD) в сделках упал до рекордных 206 дней против 278 дней в 2024 году. «Чем меньше DPD, тем выше возвратность долгов», — пояснил Туманов. По словам Вероники Буровой (Summit Group), многие покупатели теперь сразу обращаются в суд, минуя досудебные этапы.

Эксперты ожидают дальнейшего роста доли «молодой» просрочки из-за снижения ключевой ставки ЦБ, что удешевит фондирование коллекторов и нормативного давления на МФО, вынуждающего ускорять продажу долгов.

Ранее в Госдуме ответили, будут ли передавать долги по ЖКХ коллекторам.

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