Россиянам рассказали о сборе личных данных роботами-пылесосами

Современные роботы-пылесосы имеют широкий функционал, который включает в себя построение карты помещений, подключение к Wi-Fi, видеонаблюдение, обработка аудиосигналов. Они даже могут передавать данные на удаленные серверы производителей, предупредила в беседе с RT доктор технических наук, завкафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

По ее словам, если в роботе-пылесосе есть видеокамеры, то это необязательно признак того, что кто-то следит за владельцем техники в реальном времени. Чаще всего записанные материалы обрабатываются с помощью встроенного процессора и за пределы устройства не передаются.

«Тем не менее роботы-пылесосы с LiDAR-сканерами, камерами и микрофонами действительно теоретически могут быть использованы для сбора информации», — добавила специалист.

Такие устройства могут фиксировать обстановку в доме, в том числе конфиденциальную информацию – например, места хранения ценных предметов, особенности работы охранных систем и так далее. Маршруты, история активности, голосовые команды – все это может пригодиться для анализа поведения владельцев.

Для обработки и использования прочих функций – например, голосовых команд, устройству требуются алгоритмы искусственного интеллекта, а, следовательно, и большое количество обучающих данных. Поэтому производители, как правило, прописывают в лицензионном соглашении пункт о сборе диагностических данных – обычные покупатели не понимают, о каких данных идет речь, как они собираются и куда передаются, предупредила Максимова.

Помимо сбора информации она отметила и другую потенциальную опасность роботов-пылесосов – это доступ к сети и угроза удаленного взлома. В этом случае бытовые гаджеты мошенники могут применить для сбора визуальной или звуковой информации.

Однако само по себе наличие интеллектуальных функций не делает современные устройства опасными по умолчанию, подчеркнула эксперт. Самые большие риски связаны с дешевыми моделями, неизвестными брендами, которые не проходили независимую проверку – именно в таких случаях есть вероятность того что кто-то получит несанкционированный доступ к гаджету, заключила она.

Ранее стало известно о появлении робота-пылесоса с рукой для уборки носков с пола.