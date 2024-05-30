В Госдуме рассказали, как повышение МРОТ повлияет на зарплату

При повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) работодатель должен повысить заработную плату по всей тарифной сетке. Об этом в эфире «Радио 1» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Также, по ее словам, последует повышение средней зарплаты на рынке труда в целом.

«Работодатель вынужден повысить заработную плату по всей тарифной сетке, поскольку низкоквалифицированный и высококвалифицированный работники не могут получать равную или примерно равную зарплату», — сказала Бессараб.

В начале мая президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году повышение МРОТ в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития РФ на период до 2030 года.

Также глава государства поручил утвердить в 2026 году новые системы оплаты труда бюджетников.

Ранее в Госдуме предложили высчитывать среднедушевой доход семьи без учета налогов.