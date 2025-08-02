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Товарооборот России и Болгарии снизился на 74%

Посол Митрофанова: товарооборот РФ и Болгарии в 2024 году составил $1 млрд
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Посольство России в Болгарии/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Товарооборот между Россией и Болгарией в прошлом году снизился на 74%, достигнув одного миллиарда долларов. Об этом заявила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

В 2023 году двусторонний товарооборот достиг отметки в $4,2 млрд, отметила посол.

По ее словам, поддержка Софией антироссийских санкций и ее поэтапный отказ от отечественных энергоресурсов не могли не сказаться на двусторонних экономических отношениях.

В текущих условиях Россия впервые не вошла в десятку основных партнеров Болгарии, добавила Митрофанова.

Кроме того, дипломат рассказала о снижении турпотока между странами. В 2024 году Болгарию посетили 50 тысяч российских туристов, что почти в десять раз меньше, чем в 2019 году. Она объяснила такие низкие показатели отсутствием прямого авиасообщения и высокими ценами на авиабилеты.

В феврале президент Румен Радев сообщал, что Болгария продолжает через посредников и своповые операции получать российский газ.

Ранее Захарова пообещала ответ на решение Болгарии признать Россию «спонсором терроризма».

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