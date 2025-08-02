Товарооборот России и Болгарии снизился на 74%

Товарооборот между Россией и Болгарией в прошлом году снизился на 74%, достигнув одного миллиарда долларов. Об этом заявила посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
В 2023 году двусторонний товарооборот достиг отметки в $4,2 млрд, отметила посол.
По ее словам, поддержка Софией антироссийских санкций и ее поэтапный отказ от отечественных энергоресурсов не могли не сказаться на двусторонних экономических отношениях.
В текущих условиях Россия впервые не вошла в десятку основных партнеров Болгарии, добавила Митрофанова.
Кроме того, дипломат рассказала о снижении турпотока между странами. В 2024 году Болгарию посетили 50 тысяч российских туристов, что почти в десять раз меньше, чем в 2019 году. Она объяснила такие низкие показатели отсутствием прямого авиасообщения и высокими ценами на авиабилеты.
В феврале президент Румен Радев сообщал, что Болгария продолжает через посредников и своповые операции получать российский газ.
Ранее Захарова пообещала ответ на решение Болгарии признать Россию «спонсором терроризма».