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Президент Болгарии заявил, что страна продолжает получать российский газ

Радев: Болгария продолжает через посредников и свопы получать газ из России
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Максим Блинов/РИА Новости

Болгария продолжает через посредников и своповые операции получать российский газ, заявил президент страны Румен Радев. Об этом сообщает «Спутник Азербайджан».

Радев, выступая в Софии на открытии форума журнала Economist, отметил, что высокие цены на энергоносители являются следствием отказа европейских стран от российского газа. По его словам, Болгария частично решила проблему поставок за счет азербайджанского газа. Но при этом он подчеркнул, что газ из России продолжает поступать в страну при помощи посредников и посредством своповых операций.

9 января сообщалось, что поставки природного газа из Азербайджана в Болгарию временно приостановлены по техническим причинам.

Ранее в США оценили решение Украины прекратить транзит российского газа в Европу.

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