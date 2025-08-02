Россиянам рассказали, кто выйдет на пенсию в 2026 году

Декан Виноградов: в 2026 году пенсию получат мужчины в 64 года и женщинам — в 59

В 2026 году на пенсию смогут россияне, достигшие определенного возраста, с достаточным опытом и количеством индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом сообщил агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«В 2026 году для назначения страховой пенсии по старости необходимо будет, во-первых, достигнуть пенсионного возраста в 64 года (мужчины) или 59 лет (женщины)», — сказал он.

По словам Виноградова, страховой стаж должен превышать срок в 15 лет, а индивидуальных пенсионных коэффициентов необходимо 30 единиц. При этом, количество этих показателей для мужчин и женщин одинаково.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что в 2025 году пенсия никогда не работавшего человека благодаря федеральной социальной доплате составит не менее 15 тыс. рублей.

Он подчеркнул, что российское государство поддерживает всех граждан без исключения, и даже не работавший человек может рассчитывать на социальную пенсию в размере 8824 рублей с дополнительной платой до прожиточного минимума — федерального или регионального уровней.

Ранее сообщалось, что российским пенсионерам пересчитают пенсии.