Европа увеличила импорт сжиженного природного газа

Европа в июле более чем на треть увеличила импорт СПГ по сравнению с прошлым годом

Европейские страны в прошлом месяце сократили импорт сжиженного природного газа (СПГ), но показатели увеличились за год более чем на треть. Об этом сообщил чТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

По итогам первого месяца лета импорт СПГ из европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составил около 11,3 млрд куб. м, что на 8% ниже, чем в июне, и на 37% больше к июлю 2024 года.

Всего по итогам семи месяцев 2025 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остались на рекордном уровне и превысили 83 млрд куб. м — на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В конце июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом заявила, что Европейский союз ради снижения американских пошлин полностью откажется от российских нефти и газа в пользу сжиженного природного газа и ядерного топлива из США.

Ранее в Европе раскритиковали торговую сделку ЕС и США.