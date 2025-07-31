Каждый третий россиянин не умеет распоряжаться отпускными и занимает деньги после отпуска

Лето остается для большинства россиян традиционным временем отпуска: каждый третий участник опроса (30%) ответил, что любит отдыхать именно в теплый сезон, так как хочется солнца и смены обстановки. Почти половина (45%) берут отпуска летом и зимой, выяснили аналитики сервиса коммуникаций Контур.Толк и сервиса Зарплата.ру.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Еще 11% выбирают отпуск, когда на работе наименьшая нагрузка, а 6% идут отдыхать по графику рабочих отпусков. Есть и те, кто предпочитает тишину и низкие цены — 4% берут отпуск во внепиковое время. Почти 3% не берут отпуск вовсе, а менее 1% признаются: увольняются на лето, чтобы отдохнуть по-настоящему.

При этом летний отпуск редко обходится без компромиссов — особенно финансовых. Более половины россиян (59%) признаются: отпускные заканчиваются раньше, чем они получают следующую зарплату, и приходится экономить. Только 39% уверенно говорят, что умеют грамотно распределять средства. Остальные либо не рассчитывают остаток и тратят все сразу (2%), либо вынуждены дотягивать до следующего дохода.

Каждому третьему (35%) опрошенному приходилось занимать деньги после отпуска. Из них 29% делали это время от времени — если отпуск оказался особенно затратным, а 6% — почти каждый раз. Еще почти четверть (23%) говорят, что таких проблем не возникает, потому что контролируют свои расходы. 30% оставляют денежный запас, чтобы не попасть в долги, а 8% могут рассчитывать на помощь родных.

Работа в летний период остается актуальной для значительной части россиян. Каждый пятый (21%) хотел бы зарабатывать дополнительно, но пока не находит подходящей возможности. Еще 17% задумываются о подработке, но все же выбирают отдых. Сезонную занятость уже пробовали 15%, а 9% работают во время официального отпуска. При этом 17% считают, что лето — исключительно для отдыха, а 21% довольствуются доходом от основной работы.

Дополнительный летний доход у россиян варьируется в широком диапазоне.

Каждый третий (31%) зарабатывает до 30 тыс. руб. за сезон: 12% — до 10 тыс., еще 19% — от 10 тыс. до 30 тыс. руб. У 14% доход составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб., у 5% — от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Более 100 тысяч за лето получают 4% опрошенных.

Немало россиян готовы снижать доход ради полноценного отдыха. Почти половина (47%) жертвовали частью заработка, чтобы провести отпуск летом: 16% отказывались от подработки, 12% брали неоплачиваемый отпуск, еще 12% соглашались на меньшую премию. Для 53% опрошенных важно сохранить привычный уровень дохода даже в период отпуска.

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