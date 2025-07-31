В Нидерландах на 73-м году жизни скончался медиамагнат Дерк Сауер

Известный нидерландский медиапредприниматель Дерк Сауер скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает Het Parool.

Сауер основал издательский холдинг Sdu Uitgevers и газету Trouw, став ключевой фигурой в европейской медиаиндустрии.

Сауер родился в 1952 г. в Амстердаме. С юности участвовал в антивоенных акциях, включая протесты против войны во Вьетнаме. В 14 лет создал пацифистскую организацию. Начал писать для левых изданий в 1960-х. В 1970 г. отправился в Северную Ирландию, где освещал конфликт для радио VPRO и газеты De Groene Amsterdammer. В 1980-х основал издательский дом, позже ставший холдингом Sdu. Приобрел и модернизировал газету Trouw, сохранив ее независимую редакционную политику.

Открыто выражал левые взгляды. В юности симпатизировал маоизму, состоял в марксистских организациях. Два десятилетия находился под наблюдением спецслужб Нидерландов (BVD).

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