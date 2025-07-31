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Борис Добродеев возглавил издателя «Мира танков» в России

Борис Добродеев возглавил студию «Леста», издающую «Мир танков»
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Игровую студию «Леста», издающую в России «Мир танков» и «Мир кораблей», возглавил Борис Добродеев. Об этом сообщает РБК.

Добродеев стал генеральным директором юридического лица АО «Айти Технологии» — компании, под управление которой «Леста» была передана Росимуществом в середине июля.

Добродеев рассказал, что «Леста» продолжает выполнять обязательства перед игроками и партнерами и реализовывать стратегию, которая подтверждает ее лидерский статус, то есть не только выпускать обновления к играм и запускать новые проекты, но и участвовать в формировании игровой индустрии.

Юрлицо было создано 1 июля, в данный момент у него в управлении все три юридических лица «Лесты»: ООО «Леста» (главное юрлицо «Леста Игры»), ООО «Леста Геймс Эдженси» (занимается изданием игр) и ООО «Леста Геймс Москва» (московский офис).

В июне сообщалось, что претензии Генпрокуратуры России к компании «Леста», выпускающей компьютерные игры «Мир танков» и «Мир кораблей», связаны с ее офшором в Гонконге, из которого перечислялись финансы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее выяснилось, что российский шутер PIONER будет доступен всем желающим бесплатно задолго до выхода.

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