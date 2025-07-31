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В ВТБ дали прогноз по курсу доллара и ключевой ставке на конец 2025 года

ВТБ спрогнозировал курс доллара до 90 рублей и ставку ЦБ на уровне 19,1%
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Курс доллара к концу 2025 года может находиться в диапазоне от 86 до 90 рублей, а средняя ключевая ставка составит 19,1%. Об этом написал ТАСС, ссылаясь на прогноз первого зампрезидента — председателя правления ВТБ Дмитрия Пьянова на брифинге, посвященном итогам работы банка за первое полугодие.

Он пояснил, что финансовая организация ожидала сохранения ключевой ставки на уровне 21% в течение всего года, однако последние решения Банка России о снижении ставки сначала на 1 п.п., а затем на 2 п.п. были учтены в новом прогнозе.

Пьянов также допустил возможность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, в связи с чем банк пересмотрел расчеты и установил ожидаемое среднегодовое значение на уровне 19,1%.

Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер до этого спрогнозировал для «Газеты.Ru», что курс доллара составит 85–90 рублей перед дедлайном по ультиматуму президента США Дональда Трампа. Евро будет стоить 95–100 рублей, а юань — 11,5–12 рублей.

Ранее экономист назвала причины ослабления рубля.

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