Аксаков раскрыл цель ограничения срока действия карт Visa и Mastercard

В России хотят ограничить срок действия банковских карт Visa и Mastercard. Речь идет о картах, которые не входят в специальный реестр ЦБ, и срок действия которых продлили из-за санкций. Такое решение свяжет руки мошенникам, объяснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Парламентской газетой».

По словам депутата, основная цель этой меры – борьба с дропперами, которые помогают мошенникам выводить украденные у россиян деньги с помощью сотен банковских карт, которые есть у них на руках.

«Эффект тут получается двойной. Во-первых, банки получат возможность при выпуске новых платежных карт сверяться с базой ЦБ и ограничивать выдачу карт тем, кто в этой базе находится. Во-вторых, дополнительно сокращается количество карт за счет того, что те из них, которые уже имеются на руках у злоумышленников, рано или поздно просто-напросто перестанут работать», — пояснил Аксаков, добавив, что новые карты достать они не смогут.

Что касается возможных проблем, с которыми россияне могут столкнуться при поездках за границу, то, по мнению депутата, их с легкостью можно избежать. В частности, перед такими путешествиями россияне могут оформить карту уже в другой стране или пользоваться различными платёжными системами в смартфоне. Аксаков призвал учитывать, что предлагаемый механизм в первую очередь направлен на защиту жителей России, в том числе пожилых людей и детей, поэтому отказываться от этой инициативы ради предоставления платежных возможностей отдельным гражданам неразумно.

Среди других мер по борьбе с дропперами парламентарий напомнил о введении уголовной ответственности, а также о согласии родителей на открытие их детьми банковских карточек. В частности, они смогут отслеживать активность ребенка, движение средств на его счете.

«Это два основных аспекта, которыми сейчас и мы, в Госдуме, и экспертное сообщество занимаемся наиболее плотно», — заключил депутат.

Напомним, о том, что ЦБ рассматривает введение ограничения периода действия банковских карт, срок годности которых истёк, сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Она подчеркнула, что в борьбе с мошенничеством срок действия карты является одним из это один из элементов, который в том числе препятствует фродным операциям.

Ранее МВД назвало число граждан, которые могут попасть под статью о дропперах.