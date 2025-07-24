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У москвичей возобновился интерес к ипотеке на новостройки

В Москве выросла доля ипотечных сделок с первичным жильем
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москвичи вновь стали активно покупать квартиры в ипотеку — доля ипотечных сделок на рынке первичной недвижимости увеличилась впервые за год. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на статистику компании «НДВ супермаркет недвижимости».

К концу второго квартала 2025 года в Москве в ипотеку купили 6,2 тысячи квартир в новостройках. Доля таких сделок превысила 52%, что на 5,7% больше, чем в начале года. Последний раз такой рост фиксировался год назад, во втором квартале 2024 года, до сворачивания массовой льготной ипотеки. Тогда доля квартир с ипотекой составила 74,4% (13,6 тысячи договоров долевого участия). Особенно заметный рост произошел в сегменте бизнес-класса, в котором за апрель-июнь 45% сделок были закрыты с помощью ипотеки.

В компании считают, что рынок оживает. По наблюдениям экспертов, россияне чаще берут ипотеку, потому что застройщики стали реже предлагать стимулирующие программы. В группе «Эталон» также отмечают сокращение числа рассрочек девелоперами.

Стройкомпании отказываются от таких кредитов, чтобы пополнить эскроу-счета. Кроме того, некоторые застройщики увеличили скидки при покупке квартир в ипотеку. Рост популярности кредитов связан с понижением ключевой ставки и отменой банковских комиссий за семейную ипотеку.

22 июля издание Forbes писало со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), что больше половины заявок на ипотеку в России в июне 2025 года получили отрицательный вердикт.

Ранее в Госдуме прогнозировали падение ключевой ставки в России до 7%.

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