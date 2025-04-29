Россияне рассказали, почему не отключают платные подписки, которыми не пользуются

Более половины опрошенных россиян — 54% — не отключают платные подписки, рассчитывая, что позже воспользуются ими. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком ВТБ, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Другие популярные причины — страх потерять скидки или бонусы (24% респондентов) и незнание, как прекратить списания (16%). Четверть респондентов опасаются лишиться скидок, пятая часть — попросту не замечает регулярных списаний, 13% признаются, что им не хочется разбираться с нюансами отключения.

Проблема управления подписками остается актуальной: более трети опрошенных имеют две–три активные подписки, еще четверть — одну. При этом каждый четвертый сталкивался с неожиданными платежами за услуги, которыми не пользовался, причем 33% респондентов признаются, что такие списания происходили два–три раза в год.

Наибольшее количество неиспользуемых, но оплачиваемых подписок связано с онлайн-кинотеатрами — за них продолжают платить 46% участников опроса. На втором месте — мультисервисные пакеты (39%), на третьем — музыкальные платформы (28%). Также в числе лидеров по числу забытых подписок оказались облачные хранилища (17%), игровые сервисы (13%), фитнес-приложения (10%), образовательные платформы (8%) и подписки на цифровые СМИ (6%).

Финансовые потери россиян от забытых подписок могут быть существенными: 39% участников опроса ежемесячно тратят на это от 300 до 500 рублей. В Москве ситуация острее: 8% жителей столицы теряют от 2 тыс. до 5 тыс. рублей в месяц — вероятно, из-за широкого набора подключенных платных услуг.

Региональные особенности также проявляются: москвичи чаще других платят за неиспользуемые фитнес-приложения (15%), а жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — за образовательные платформы (16%).

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян. Опрос подразумевал многовариантность ответов.

Ранее пользователи раскритиковали Telegram за навязывание платных услуг.