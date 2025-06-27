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Стало известно, сколько россиян пользуются платными подписками

«Выберу.ру»: 59% опрошенных россиян платят за сервисы ради экономии времени
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Zamrznuti tonovi/Shutterstock/FOTODOM

Большинство (59%) опрошенных россиян регулярно платят за сервисы, обеспечивающие комфорт и экономию времени. Лишь 19% систематически отслеживают подписки и отказываются от ненужных. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Наиболее востребованными у россиян оказались сервисы по доставке еды (65%), подписки на стриминговые платформы (53%), курьерская доставка товаров (48%) и платные функции мобильных и веб-приложений, включая облачные хранилища и трекеры привычек (41%). Кроме того, 27% респондентов оплачивают премиум-доступ к социальным сетям и приложениям знакомств, а 19% — доступ к образовательным платформам и аналитическим материалам.

36% тратят на подписки от 500 до 1 тыс. рублей в месяц, 29% укладываются в диапазон от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, а 21% ограничивают такие расходы суммой до 500 рублей. При этом 14% не отслеживают микроплатежи и узнают об общей сумме только после списания.

Одним из способов снизить ежемесячную нагрузку является использование семейных подписок и групповых тарифов. Только 16% респондентов пользуются семейными подписками на постоянной основе, еще 29% — иногда. Остальные либо не знают о такой возможности, либо не готовы координировать расходы с другими людьми.

Только 12% респондентов регулярно пользуются трекерами подписок, еще 27% пробовали, но отказались из-за неудобства и сложности использования, а остальные либо не знают о таких сервисах, либо принципиально отслеживают подписки вручную.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

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