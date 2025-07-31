Россиянам напомнили о компенсациях для самозанятых

Самозанятым в России доступны компенсации по беременности и безработице, сказала «Газете.Ru» HR-директор платформы «Консоль» Галина Юрманова.

«У самозанятых в России по-прежнему нет классических трудовых гарантий: оплачиваемых отпусков, больничных, декретных. Но государство частично закрывает эти пробелы через другие инструменты. Однако некоторые компенсации все же возможны. Так, женщина-самозанятая может прекратить свою деятельность и встать на учет в центр занятости до 30-й недели беременности. В этом случае она сможет получить пособие по беременности и родам, а также выплаты на ребенка до трех лет — их объем зависит от региона. Это не прямая замена декрету, но для многих единственный реальный шанс получить помощь от государства. С оплачиваемым больничным ситуация аналогичная — его нет, но при серьезном заболевании самозанятый может прекратить деятельность и встать на учет по безработице», — отметила Юрманова.

По ее словам, тогда самозанятый получит стандартное пособие в размере до 12 792 рублей в месяц. Юрманова сказала, что сумма небольшая, но она поможет сохранить хоть какую-то финансовую стабильность.

Эксперт заключила, что пенсии у самозанятых тоже возможны, но только при добровольных отчислениях в Социальный фонд. Минимальный взнос — около 45 тыс. рублей в год. Это позволит накопить стаж и получить право на пенсию в будущем.

Самозанятые в России платят налоги 4–6%.

Ранее в Совфеде поддержали идею ввести автоматические пенсионные отчисления для самозанятых.