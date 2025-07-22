В России замедлилась инфляция «для бедных»

ЦМАКП: инфляция для бедных в РФ замедлилась, но может вырасти из-за тарифов ЖКХ

Уровень инфляции среди наименее обеспеченных слоев населения в июне существенно замедлился, хотя дальнейшее повышение коммунальных платежей способно вновь ускорить этот процесс. Это следует из июльского отчета Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), опубликованного изданием «Коммерсант».

Анализируемый показатель включает стоимость лекарств, бытовой химии, транспортных услуг, жилищно-коммунального хозяйства и минимального набора основных продуктов питания, исключающего такие товары, как сливочное масло, спиртные напитки и некоторые другие продукты.

Специалисты подчеркнули, что в течение последнего года инфляция для низкодоходных групп населения была гораздо выше общей инфляции, порой вдвое превосходя ее, но сейчас разница сократилась до минимума — 10,5% против общероссийского показателя в 9,4%. Однако главной проблемой остается тот факт, что расходы на коммунальные услуги занимают большую долю бюджета именно у малоимущих граждан.

По данным ЦМАКП, реальные пенсии с поправкой на инфляцию до конца мая текущего года оказались ниже уровня прошлого года. Тем не менее, аналитики допускают возможность улучшения ситуации в июле благодаря снижению стоимости продовольствия.

Общая картина динамики потребительских расходов в предыдущем месяце показывает отсутствие факторов, способствующих росту общих показателей инфляции. Более того, наблюдается заметное снижение отдельных статей расходов, особенно резко упала активность автомобильного рынка, характеризуемого аналитиками как переживающий глубокий кризис.

Ранее россиянам рассказали, куда выгодно вложить деньги в 2025 году.