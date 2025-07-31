На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об уголовном сроке за передачу третьим лицам банковского счета

Депутат Никитин: за передачу третьим лицам банковского счета может грозить тюрьма
true
true
true
close
Nuttapong punna/Shutterstock/FOTODOM

Передача россиянами своих банковских счетов мошенникам, даже «в рамках работы», может привести к уголовной ответственности, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин. По его словам, незнание о проблеме не освобождает от ответственности.

«52-летняя женщина, которая открыла счет по просьбе «работодателя», оказалась вовлечена в схему обналичивания средств. Теперь ей грозит реальный срок.
С юридической точки зрения — это пособничество в легализации преступных доходов. И неважно, знала ли она все детали схемы — ответственность наступает за сам факт предоставления своего счета. Особенно, который оформлен на индивидуального предпринимателя, через который прошло более 1 млн рублей.
Как такое распознать? Очень просто: если «работодатель» предлагает оформить ИП, открыть счет, перевести деньги — это сигнал тревоги. Сейчас отсутствие юридической грамотности — это риск, за который платят свободой», — отметил Никитин.

По его словам, наказание действительно может быть серьезным — до семи лет лишения свободы по статье 174.1 Уголовного кодекса РФ. Депутат уточнил, что срок может быть в случае, если будет доказано, что женщина понимала или должна была понимать, что участвует в противоправной схеме. Никитин сказал, что смягчающими обстоятельствами могут стать: отсутствие судимостей, низкий уровень финансовой грамотности, активное сотрудничество со следствием, доказанная наивность и введение в заблуждение.

«Банковский счет — это персональный финансовый инструмент, и его передача третьим лицам (даже «работодателям») — прямой путь к уголовному делу», — заключил депутат.

Ранее аналитик Воронин сказал, что россияне рискуют стать дропперами из-за денежных переводов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами