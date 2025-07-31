Россиян предупредили об уголовном сроке за передачу третьим лицам банковского счета

Передача россиянами своих банковских счетов мошенникам, даже «в рамках работы», может привести к уголовной ответственности, заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин. По его словам, незнание о проблеме не освобождает от ответственности.

«52-летняя женщина, которая открыла счет по просьбе «работодателя», оказалась вовлечена в схему обналичивания средств. Теперь ей грозит реальный срок.

С юридической точки зрения — это пособничество в легализации преступных доходов. И неважно, знала ли она все детали схемы — ответственность наступает за сам факт предоставления своего счета. Особенно, который оформлен на индивидуального предпринимателя, через который прошло более 1 млн рублей.

Как такое распознать? Очень просто: если «работодатель» предлагает оформить ИП, открыть счет, перевести деньги — это сигнал тревоги. Сейчас отсутствие юридической грамотности — это риск, за который платят свободой», — отметил Никитин.

По его словам, наказание действительно может быть серьезным — до семи лет лишения свободы по статье 174.1 Уголовного кодекса РФ. Депутат уточнил, что срок может быть в случае, если будет доказано, что женщина понимала или должна была понимать, что участвует в противоправной схеме. Никитин сказал, что смягчающими обстоятельствами могут стать: отсутствие судимостей, низкий уровень финансовой грамотности, активное сотрудничество со следствием, доказанная наивность и введение в заблуждение.

«Банковский счет — это персональный финансовый инструмент, и его передача третьим лицам (даже «работодателям») — прямой путь к уголовному делу», — заключил депутат.

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