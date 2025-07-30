Популярный напиток может стать дефицитным из-за неурожая в Японии

Японский порошковый зеленый чай матча может стать дефицитным товаром из-за резкой популяризации этого чая и неурожая в стране по причине жары. Об этом пишет газета Washington Post.

По данным журналистов, спрос на матчу вырос еще в прошлом году.

«Скудное предложение из-за сильной жары в этом году в Японии ухудшило ситуацию... Урожайность снизилась на 20% по сравнению с прошлым годом», — сказал гендиректор ритейлера Matcha.com Андре Фашолу.

По словам предпринимателя, продажи его компании за последние четыре года выросли на 940%, что обусловлено большим оптовым и розничным спросом на матчу. Кроме того, Фашлоу заявил, что что введение президентом США Дональдом Трампом 15-процентной пошлинной ставки для Японии вынудит продавцов поднять цены.

Матча считается не просто напитком, а ритуалом здорового питания, пришедшим к нам из японской чайной церемонии. В нем содержатся антиоксиданты, витамины и аминокислоты, которые стимулируют мозг и мягко тонизируют организм без резких скачков энергии. Подробнее о том, как правильно готовить этот напиток, чем он полезен, а кому может нанести вред — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказала, чем заменить кофе для «мягкого» эффекта бодрости.