На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Популярный напиток может стать дефицитным из-за неурожая в Японии

WP: матча может стать дефицитом из-за популяризации чая и неурожая в Японии
true
true
true
close
Creative Family/Shutterstock/FOTODOM

Японский порошковый зеленый чай матча может стать дефицитным товаром из-за резкой популяризации этого чая и неурожая в стране по причине жары. Об этом пишет газета Washington Post.

По данным журналистов, спрос на матчу вырос еще в прошлом году.

«Скудное предложение из-за сильной жары в этом году в Японии ухудшило ситуацию... Урожайность снизилась на 20% по сравнению с прошлым годом», — сказал гендиректор ритейлера Matcha.com Андре Фашолу.

По словам предпринимателя, продажи его компании за последние четыре года выросли на 940%, что обусловлено большим оптовым и розничным спросом на матчу. Кроме того, Фашлоу заявил, что что введение президентом США Дональдом Трампом 15-процентной пошлинной ставки для Японии вынудит продавцов поднять цены.

Матча считается не просто напитком, а ритуалом здорового питания, пришедшим к нам из японской чайной церемонии. В нем содержатся антиоксиданты, витамины и аминокислоты, которые стимулируют мозг и мягко тонизируют организм без резких скачков энергии. Подробнее о том, как правильно готовить этот напиток, чем он полезен, а кому может нанести вред — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач рассказала, чем заменить кофе для «мягкого» эффекта бодрости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами