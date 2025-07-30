Хакеры атаковали сеть дискаунтеров «Доброцен». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, все офисы компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре прекратили работу. Сервер и сайт «Доброцен» не работают с 29 июля, распределительные центры также не функционируют. Компьютеры не включаются или зависают на бесконечном обновлении ПО. Работники склада не могут принимать и отправлять товары в магазины, хотя кассы там работают. Сотрудников попросили выйти из чужих аккаунтов в Telegram на своих устройствах.

Как отмечает Mash, кибератака могла произойти из-за наличия точек сети в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Крыму. В компании сообщили, что восстановление может занять неделю.

«Доброцен» насчитывал около 900 магазинов по всей России и СНГ по состоянию на 2024 год. Среди них Армения, Казахстан и Белоруссия, однако там о сбоях не сообщали.

29 июля сети аптек «Столички» и «Неофарм» столкнулись с масштабным сбоем — их информационные системы атаковали хакеры, из-за чего перестали работать кассы и системы учета. Сотрудников отпустили по домам. Кроме того, сбои произошли у сети клиник «Семейный доктор» – по данным СМИ, уничтожена база пациентов.

Ранее в Совфеде назвали недостаточными меры по защите личных данных граждан.