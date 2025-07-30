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Озон-банк начинает разворачивать банкоматную сеть

Озон-банк планирует развернуть 350 банкоматов до конца 2025 года
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Depositphotos

Озон-банк развертывает собственную сеть банкоматов, планируя установить 350 устройств до конца 2025 года. Первые банкоматы уже появились в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, они появятся и в других городах России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«До конца года мы будем расширять сеть и изучать спрос, удобство локаций и после примем решение о дальнейшем масштабировании», — сказал генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян.

Уточняется, что банкоматы будут располагаться как в пунктах выдачи Ozon, так и в других местах, например, торговых центрах и офлайн-магазинах. Клиенты банка смогут без комиссии снимать деньги в банкоматах партнеров.

Кроме того, что в банкомате можно будет снимать и вносить наличные по любым дебетовым и кредитным картам платежных систем «Мир», Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками.

«Функционал банкоматов будет дополняться новыми разработками и продуктами банка», — добавили в банке.

До этого Центробанк включил «Озон банк» в список значимых на рынке платежных услуг.

Ранее стал известен размер чистого убытка Ozon по итогам 2024 года.

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