Россияне стали чаще рассматривать нелегальные займы

ВЦИОМ: каждый четвертый клиент МФО обратился бы к «черным кредиторам»

До 15% россиян могут обратиться за займом к нелегальным кредиторам, если ставка у них окажется на 7 п.п. ниже, чем в официальных финансовых организациях. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения.

По данным исследователей, среди клиентов микрофинансовых организаций эта доля еще выше — около 24%. Также 6% опрошенных готовы взять кредит у нелегалов даже при разнице в ставке всего в 1 п.п., а при снижении на 5 п.п. на такой шаг пойдут 9% респондентов. Основной причиной такого выбора, по данным исследования, становится невозможность получить заем у легального кредитора — об этом заявили 70% участников опроса.

Дополнительными причинами называют отсутствие официального дохода (49%), более быстрое и простое оформление у нелегалов (40%) и наличие уже существующих нелегальных долгов — например, из-за азартных игр (25%).

Авторы доклада, опираясь на интервью с представителями МФО, законодателями и специалистами по финансовой грамотности, указали несколько категорий россиян, которые чаще всего становятся жертвами «черных кредиторов». Речь идет о тех, кто не может взять заем легально — из-за плохой кредитной истории, судимости, отсутствия «белого» дохода или слишком высокой долговой нагрузки.

В зоне риска оказалась молодежь, у которой зачастую нет кредитной истории и стабильного заработка, но есть высокий запрос на потребление. Как отмечают эксперты, нелегальные кредиторы активно используют соцсети и мессенджеры для продвижения, что делает молодежь особенно уязвимой.

Отдельную категорию риска составляют участники специальной военной операции. Как подчеркнул член Общественной палаты Евгений Машаров, после возвращения домой их прежний уровень дохода может значительно снизиться, что может подтолкнуть их к обращению к нелегальным займам.

Ранее в России раскритиковали запрет на выдачу микрозаймов онлайн.