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В Совфеде заявили, что несовершеннолетние не смогут открывать счета в банке самостоятельно

Сенатор Косихина: несовершеннолетние не смогут открывать счета без родителей
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Depositphotos

Член комитета Совфеда по социальной политике Наталия Косихина рассказала ТАСС, что несовершеннолетние не смогут открывать счета в банках без письменного согласия родителей.

По ее словам, изменения вступят в силу 1 августа.

«Для защиты подростков от вовлечения в незаконные финансовые схемы открытие банковского счета несовершеннолетними теперь возможно только с письменного согласия родителей», — поделилась Косихина.

До этого Госдума приняла закон, предписывающий банкам открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет только с согласия родителей.

Исключение предусмотрено лишь для полностью дееспособных несовершеннолетних, которые вступили в брак (в предусмотренных законом случаях), работают по трудовому договору, в том числе по контракту, либо с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Эти изменения вносятся в Гражданский кодекс.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники шантажируют подростков в соцсетях.

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