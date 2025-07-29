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Глава минфина США выразил обеспокоенность закупками Китаем иранской нефти

Бессент: Вашингтон обеспокоен закупками Пекином иранской нефти
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Martin Meissner/AP

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Китай в больших объемах покупает иранскую нефть, заявил министр финансов США Скот Бессент. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая перед журналистами после завершения американо-китайских торговых переговоров в столице Швеции, глава минфина отметил, что США выразили китайской стороне обеспокоенность закупками Пекином 90% находящейся под санкциями иранской нефти.

29 июля Бессент заявил, что окончательное решение по поводу продления паузы в тарифной войне США и Китая со стороны Вашингтона будет принимать американский президент Дональд Трамп.

В этот же день стало известно, что китайская и американская делегации договорились о продлении торгового перемирия еще на 90 дней. По словам торгового переговорщика КНР Ли Чэнгана, переговоры в Стокгольме были откровенными и содержательными.

Ранее Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином.

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