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На Украине отменят монеты номиналом 10 копеек

Нацбанк Украины с октября начнет изымать монеты номиналом 10 копеек из оборота
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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Нацбанк Украины с октября начнет изымать монеты номиналом 10 копеек из денежного оборота. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

В публикации говорится, что на текущий момент в стране осталось две копеечные монеты — номиналом 10 и 50. Нацбанк Украины отметил, что рассматривает возможность постепенного изъятия из наличного обращения монет достоинством 10 копеек.

«С 1 октября 2025 года собираются начать постепенное изъятие таких монет, и, соответственно, прекратить чеканку 10 копеек для пополнения ими наличного оборота», — говорится в сообщении.

В финансовом институте отметили, что монеты будут возвращаться через систему, однако регулятор не будет возвращать их на рынок. Их будут утилизировать. Представители ведомства уточнили, что до того момента, пока 10 копеек будут в обороте, банки и другие сервисы обязаны их принимать.

Журналисты подчеркнули, что в Нацбанке на данный момент говорят, что отмена копеечных монет — предварительный план. Решение не было окончательно утверждено.

Сейчас на Украине 4,1 млрд монет номиналом в 10 копеек и 1,4 млрд — 50 копеек.

До этого член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что государственный долг Украины достиг $184,84 млрд, что примерно равно объему официального ВВП страны. По мнению сенатора, Киев «сидит на западной финансовой помощи, как наркоман на игле.

Ранее на Западе призвали не давать денег Зеленскому на зарплаты для ВСУ.

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