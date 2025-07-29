Государственный долг Украины достиг $184,84 млрд, что примерно равно объему официального ВВП страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его мнению, если исходить из того, что размер ВВП сильно «надут», поскольку включает в себя всю финансовую помощь со стороны Запада, гранты из внешних источников, то государственный долг Украины превышает ее реальный ВВП в 1,5-2 раза.

«Украина сидит на западной финансовой помощи, как наркоман на игле», — написал сенатор.

Он отметил, что Запад при этом совершенно не беспокоит ни экономическое, ни социальное «здоровье» Украины.

«Ее сознательно приносят в жертву своему конфликту с Россией», — заключил Пушков.

На прошлой неделе глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в этой стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что на Украине произошел дефолт. По его словам, после невыплаты Украиной по кредитам 2 июня 2025 года международное рейтинговое агентство S&P понизило рейтинг страны по ВВП-варрантам с CC (высокая вероятность невыполнения эмитентом обязательств) до D (дефолт). После этого на Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики и инвестиций, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине, добавил политик.

Ранее Орбан рассказал, что ЕС ввозит деньги на Украину «на тачках».