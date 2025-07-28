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В России оценили, заменит ли ИИ специалистов по HR

Бахтина исключила замену HR-специалистов искусственным интеллектом до 2035 года
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В ближайшие 10–15 лет искусственный интеллект не заменит специалистов по HR, спрогнозировала для «Газеты.Ru» директор по персоналу агентства digital-маркетинга RTA Ольга Бахтина.

«Тем не менее вероятность частичного замещения функционала работника на нейросеть высокая. Уже сегодня ИИ берет на себя рутину: сортирует резюме, отвечает кандидатам, помогает автоматизировать процессы. Но заменить HR как функцию, в которой сочетаются стратегия, эмпатия и понимание организационной культуры, на данный момент невозможно. ИИ совершает ошибки при элементарном подборе кадров. Так, система может оценить кандидата по формальным признакам (короткий опыт, нестандартное резюме) и отфильтровать его как нерелевантного. Мы однажды пригласили отфильтрованного нейросетью специалиста на собеседование — теперь он руководитель направления. Алгоритм без гибкости — слепой фильтр», — пояснила Бахтина.

По ее словам, ИИ не справится с оценкой soft skills, лидерского потенциала и конфликтных кейсов кандидата. ИИ может навредить, если использовать его без настройки или без человеческой проверки — особенно в коммуникациях: кандидаты часто считывают «холодную» и обезличенную подачу, уточнила Бахтина.

По ее словам, при этом ИИ фильтрует релевантных кандидатов и выставляет «скоринговые» оценки, которые позволяют HR-менеджеру сделать вывод о целесообразности проведения дальнейшей работы. Автосообщения и чат-боты позволяют провести первичные интервью и получить первичные ответы на вопросы без живого взаимодействия с соискателем. Чатбот‑ассистенты обрабатывают типовые вопросы о политике компании, отпусках, компенсациях и правилах — 24/7, снижая нагрузку на HR и позволяя им включаться при нестандартных вопросах.

ИИ помогает в сборе обратной связи и подготовке отчетов, генерации текстов вакансий, welcome-писем, шаблонов документов.

Ранее в России оценили, заменит ли ИИ айтишников.

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