Эксперт заявил, что курс доллара может вернуться к 100 рублям

Эксперт по инвестициям Евгений Ходченков рассказал, что смягчение политики Центробанка будет способствовать укреплению доллара США. Его слова передает портал Bankiros.

По словам эксперта, доллар может резко вернуться к курсу в 100 рублей.

«Как только Банк России начнет смягчать монетарную политику, ослабление рубля возобновится. Курс моментально вернется в зону выше 100, потому что на текущих уровнях он просто не соответствует структуре российской экономики», — отметил Ходченков.

До этого начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин говорил, что в третьем квартале 2025 года доллар будет стоить 83 рубля.

По его словам, не стоит придавать слишком большое значение заявлению президента США Дональда Трампа, поскольку Америка маловероятно сможет ввести пошлины в размере 100% и выше на товары из Индии и Китая без последствий для самих себя.

Ранее был назван курс доллара перед заседанием Федеральной резервной системы США.