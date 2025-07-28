Назван курс доллара перед заседанием Федеральной резервной системы США

Курс доллара составит 79–81 рубль, евро — 92 рубля, юаня — 11–11,2 рубля перед заседанием Федеральной резервной системы США, спрогнозировал для «Газеты.Ru» директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«Глобально на стороне рубля — успешные шаги российского регулятора по сдерживанию инфляции. Несмотря на пятничное решение по ключевой ставке, которое может краткосрочно поддержать рубль, традиционно один из главных ориентиров для курса национальной валюты — расстановка сил в соотношении экспорта и импорта. Здесь, как мы видим, чаша весов сместилась на сторону экспортеров. Геополитика и дальнейшие события на этом поле также продолжают оказывать заметное влияние на траекторию движения валютных курсов», — отметил Тимошенко.

По его словам, доллар, как и юань, в паре с рублем глобально продолжает оставаться под давлением от торговой войны между Китаем и США. При этом не на стороне курса российского рубля по-прежнему тональность санкционной риторики. Финансист добавил, что нефтяные цены, способные оказать влияние на расстановку сил и на валютном рынке, могут получить поддержку от оптимистичной статистики минтруда США, где в минувшие шесть недель количество заявок на пособие по безработице показывают снижение.

Евро относительно стабилен в паре с рублем, сказал эксперт. Он пояснил, что доля евро в расчетах через SWIFT осталась практически неизменной, гарантировав ему традиционное второе место по востребованности среди валют в мире. При этом слишком крепкий евро создает риски роста инфляции в Европе, заключил Тимошенко.

28 июля курс доллара к 11:46 мск превышал 80 рублей, евро — 93 рубля, а юаня — 11 рублей. 30 июля ФРС США объявит новую процентную ставку.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев предсказал доллар по 85 рублей к концу лета.