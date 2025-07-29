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В Госдуме призвали ввести по всей стране выплату для семей с детьми-школьниками

Депутат Гаврилов: следует распространить на всю страну выплату к 1 сентября
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Александр Кряжев/РИА Новости

Выплата для льготных категорий российских семей с детьми к 1 сентября должна быть распространена на всю территорию страны. Об этом глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Госдумы РФ Сергей Гаврилов заявил ТАСС.

Депутат отметил, что такие выплаты существуют в ряде регионов в форме пособий для нуждающихся, многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации. В частности, на них можно приобрести школьную форму, письменные принадлежности и даже рюкзаки.

Но во многих субъектах федерации этих выплат нет, и родители могут рассчитывать лишь на федеральное универсальное пособие, размер которого зависит от доходов и количества имущества в семье.

Гаврилов подчеркнул, что из-за отсутствия единых принципов распределения помощи возникает разрыв между регионами не только в финансовом, но и в символическом плане. Так, семья в одном субъекте федерации получает ощутимую поддержку, а в другом вынуждена справляться собственными силами.

В связи с этим необходимо учредить общефедеральную выплату в размере, соразмерном базовым затратам на подготовку школьника для всех многодетных и нуждающихся семей.

28 июля член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко призвал предоставить одному из работающих родителей, которые воспитывают детей до 18 лет, дополнительный выходной каждый месяц.

Ранее Госдума предложила новые меры для повышения рождаемости в России.

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