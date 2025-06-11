Суд вернул в госсобственность дом, украденный у санатория УПД в Кисловодске

Прокуратура вернула дом в Кисловодске, похищенный у санатория управделами президента (УДП) «Красные камни» в Кисловодске. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ».

Так, Черемушкинский суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к бывшему директору санатория «Красные камни» УДП Сергею Макарову, столичному ООО «Центр управления активами» (ЦУА) и его бенефициару Магомеду Каитову. Последний ранее руководил Межрегиональной сетевой компанией (МРСК) Северного Кавказа.

Согласно материалам уголовного дела, Макаров без согласия УДП разрешил построить девятиэтажного жилого дома на принадлежащем санаторию участке земли — по адресу проспект Победы, 83а. Каитов, в свою очередь, помог заключить контракты на на строительство дома из 86 квартир площадью 4,9 тыс. кв. м. под предлогом обеспечения работников учреждения жильем.

По итогу, через нарушения и намеренное занижение доли санатория в строительстве, Макаров добился того, что построенный дом был полностью передан структуре Магомеда Каитова — в квартиры были заселены связанные с Макаровым и Каитовым лица, в том числе друзья и родственники.

Макаров был обвинен осужден Кисловодским горсудом за превышение должностных полномочий, а Каитов обвинен в организации преступного сообщества и хищении 5 млрд руб., однако сбежал за границу.

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