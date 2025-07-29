Стало известно, что россияне перерабатывают

Россияне перерабатывают из-за неправильной организации труда и дефицита кадров, сказал «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Переработки — глобальная проблема, которая не ограничивается одной страной. В Японии даже есть специальный термин — кароси, обозначающий смерть из-за переутомления. Переработки возникают не случайно, а по ряду причин. Главная — неправильная организация труда. Вторая причина — дефицит квалифицированных кадров. Из-за недостатка персонала и отсутствия четкой системы планирования часть коллектива работает в аврале, а другая простаивает, ведь задачи не соответствуют реальным возможностям компании. Такая дисбалансная нагрузка снижает производительность труда и негативно влияет на психическое состояние работников, создает напряжение в коллективе, что еще больше усугубляет ситуацию. Работодатель должен выстроить систему управления, чтобы победить хаос. Это не происходит само собой: процесс требует проактивности от руководства. Работник не может и не должен организовывать свой труд сам», — отметил Пищальников.

По его словам, переработки часто ложатся на ведущих специалистов, в компаниях таких людей обычно 10%. Особенно остро проблема стоит в сфере услуг. Там, где работают мигранты, 10–12-часовая рабочая смена является нормой, а условия — жесткие, уточнил Пищальников.

По мнению эксперта, переработки — это не просто физическая или умственная усталость, а комплекс рисков для бизнеса. Пищальников пояснил, что из-за эмоционального напряжения и низкой концентрации внимания теряется от 30 до 70% рабочего времени, и в результате уровень удовлетворенности сотрудников стремится к нулю, как и производительность труда.

Эксперт сказал, что лучше всего с внешними кризисами справляются компании, где все процессы отлажены. Он добавил, что успешные предприятия адаптируются к изменениям, внедряют цифровые технологии, автоматизируют рутинные задачи и инвестируют в обучение персонала, системно повышают производительность труда.

Пищальников заключил, что если человек регулярно сталкивается с переработками, а начальство ничего не делает даже после переговоров, лучший вариант — это изменить место работы.

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