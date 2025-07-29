На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что россияне перерабатывают

Пищальников: россияне перерабатывают из-за неправильной организации труда
true
true
true
close
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Россияне перерабатывают из-за неправильной организации труда и дефицита кадров, сказал «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Переработки — глобальная проблема, которая не ограничивается одной страной. В Японии даже есть специальный термин — кароси, обозначающий смерть из-за переутомления. Переработки возникают не случайно, а по ряду причин. Главная — неправильная организация труда. Вторая причина — дефицит квалифицированных кадров. Из-за недостатка персонала и отсутствия четкой системы планирования часть коллектива работает в аврале, а другая простаивает, ведь задачи не соответствуют реальным возможностям компании. Такая дисбалансная нагрузка снижает производительность труда и негативно влияет на психическое состояние работников, создает напряжение в коллективе, что еще больше усугубляет ситуацию. Работодатель должен выстроить систему управления, чтобы победить хаос. Это не происходит само собой: процесс требует проактивности от руководства. Работник не может и не должен организовывать свой труд сам», — отметил Пищальников.

По его словам, переработки часто ложатся на ведущих специалистов, в компаниях таких людей обычно 10%. Особенно остро проблема стоит в сфере услуг. Там, где работают мигранты, 10–12-часовая рабочая смена является нормой, а условия — жесткие, уточнил Пищальников.

По мнению эксперта, переработки — это не просто физическая или умственная усталость, а комплекс рисков для бизнеса. Пищальников пояснил, что из-за эмоционального напряжения и низкой концентрации внимания теряется от 30 до 70% рабочего времени, и в результате уровень удовлетворенности сотрудников стремится к нулю, как и производительность труда.

Эксперт сказал, что лучше всего с внешними кризисами справляются компании, где все процессы отлажены. Он добавил, что успешные предприятия адаптируются к изменениям, внедряют цифровые технологии, автоматизируют рутинные задачи и инвестируют в обучение персонала, системно повышают производительность труда.

Пищальников заключил, что если человек регулярно сталкивается с переработками, а начальство ничего не делает даже после переговоров, лучший вариант — это изменить место работы.

Ранее стало известно, сколько платят пиарщикам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами